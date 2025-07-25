Из них 19 БПЛА были самолетного типа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и посты воздушного наблюдения группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 41 беспилотник ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Мобильными огневыми группами и постами воздушного наблюдения сбиты 22 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18", - сказал Шаров на видео, распространенном Минобороны РФ.

По его словам, за последние сутки в зоне ответственности группировки также уничтожены 64 пункта управления беспилотной авиацией и 8 складов боеприпасов противника.

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Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев в свою очередь доложил, что его группировка за сутки поразила шесть пунктов управления беспилотниками ВСУ.