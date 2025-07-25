По словам Алексея Коновалова, командование ВСУ получает на свои банковские счета зарплаты военных

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ редко появляется на линии боевого столкновения, а в основном отсиживается в глубоком тылу и получает награды, присваивая себе дела простых солдат. Об этом сказал пленный военнослужащий ВСУ Алексей Коновалов.

"Наш ротный делает вид, что выводит нас куда-то, вешает себе медали. С нами, может, раз-два он куда-нибудь выходил - привести-увести группу, как сопровождение. А так в основном он сидит и не везде. Бряцает своими медальками, называет их железками и присваивает себе чужие дела", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Коновалов также рассказал, что командование обещало бойцам скорое обогащение, но на самом деле получало за них деньги на свои банковские карты. "[Командиры] еще мотивировали: "Сейчас там месяц посидите, 170 косарей (тысяч гривен, приблизительно 338 тыс. рублей - прим. ТАСС) вам сразу на карту придет, и вы через месяц богатый человек". Они думали, что это так просто купить. А получается, [что] зачисление им идет. И так они и наживаются. Или живут. Это их, наверное, способ жизни", - рассказал военнопленный.

По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) рано или поздно будут наказаны гражданами Украины за их методы мобилизации, и сейчас простые украинцы радуются атакам на ТЦК со стороны ВС РФ. "Их люди потом разорвут. Появилось недавно в СМИ видео, где российские войска начали подрывать местные ТЦК в некоторых городах. И это очень даже начало радовать, с улыбкой так в душе. И народу нравится, чуть ли не стоя аплодирует", - отметил пленный военнослужащий ВСУ.