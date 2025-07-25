Противник также потерял 2 танка, 6 боевых бронированных машин и 37 автомобилей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за неделю более 1 150 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1 150 военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.