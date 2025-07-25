Противник также потерял 22 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 2 боевые машины реактивных систем залпового огня

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли до 2 975 военнослужащих в зоне ответственности Центральной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 2 975 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 2 боевые машины реактивных систем залпового огня. Уничтожены 55 автомобилей и 30 артиллерийских орудий, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart производства Великобритании и две 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там также сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области и освободили населенные пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево ДНР.