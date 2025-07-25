По данным Минобороны, наступление велось с применением тактики скрытного накопления сил и методичной зачистки укреплений ВСУ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские военные при освобождении населенного пункта Зверево в ДНР на красноармейском направлении использовали антидроновые пончо и одеяла. Об этом рассказали в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры боевой работы подразделений 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Зверево. Он был освобожден 24 июля.

"Непосредственно перед штурмом населенного пункта удары артиллерии и FPV-дронов соединения подавили выявленные огневые точки и места скопления украинских неонацистов, что позволило штурмовым группам оперативно войти в населенный пункт. Воины-гвардейцы преодолели открытые участки местности, используя индивидуальные средства маскировки - антидроновые пончо и одеяла", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, наступление велось с применением тактики скрытного накопления сил и методичной зачистки укреплений противника. Бойцы продвигались поэтапно, зачищая населенный пункт дом за домом. Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством.

"В результате грамотно продуманных действий и слаженного взаимодействия расчетов БПЛА, артиллерийских и штурмовых подразделений соединения военнослужащие успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении", - добавили там.