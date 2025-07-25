Были уничтожены многофункциональная "Фурия", разведывательные Puma и FlyEye, "Горы", "Лелеки" и "Мара"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" методом воздушного тарана сбили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональная "Фурия", разведывательные Puma (производства США) и FlyEye (польского производства), "Горы", "Лелеки" и "Мара", разведывательно-ударные "Домахи", дроны-камикадзе Darts и "Чаклун", разведчики - корректировщики высокоточного вооружения Penguin (американо-литовского производства), "Валькирия" и Shark, дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 и другие", - следует из сообщения.