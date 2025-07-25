Личный состав противника был уничтожен, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации поразил личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне группировки "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что после удара экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. "По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - отметили в МО РФ.