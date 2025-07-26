Военный эксперт отметил, что российские войска нащупывают слабые места противника и занимают новую территорию

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Российские бойцы, нащупывая слабые места Вооруженных сил Украины у Мелового Харьковской области, совершают рывки и занимают новую территорию. Киеву сложно сдерживать армию РФ из-за нехватки сил и средств. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На данном участке - у Мелового - наши военнослужащие действуют сразу в трех направлениях, это очень сильно затрудняет украинским боевикам сдерживание, поскольку резервы у них не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Естественно, наши военнослужащие нащупывают здесь слабые места противника и там, где есть возможность, - мы совершаем рывки и занимаем новую территорию", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвинувшись севернее и южнее Мелового, почти на 6 км вклинились в оборону Киева на данном участке фронта. По его словам, силы РФ расширяют зону контроля у Мелового и наступают сразу в трех направлениях от населенного пункта.