Военнослужащего наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Лейтенант Максим Сибирко уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ во время освобождения одного из населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В ходе штурмовых действий по освобождению населенного пункта на одном из тактических направлений СВО лейтенант Максим Сибирко уничтожил из реактивного пехотного огнемета РПО-А минометный расчет противника и склад с боекомплектом. Выбрав удачный момент, пока уцелевший личный состав ВСУ замешкался, лейтенант Сибирко пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его, лишив противника возможности передислокации и эвакуации", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что за проявленные мужество и отвагу лейтенант Сибирко награжден орденом Мужества.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге гвардии старшего сержанта Хушбахта Панжиева. В должности командира артиллерийского орудия он вел огонь по целям противника, поддерживая наступление российских мотострелковых подразделений.

"Несмотря на интенсивное огневое воздействие вражеских БПЛА и артиллерии, старший сержант Панжиев успешно выполнил все задачи, поставленные в ходе артподготовки. Благодаря умелым навыкам и оперативным действиям расчета гвардии старшего сержанта Панжиева было подавлено несколько огневых точек противника, уничтожены два миномета, различная техника и личный состав ВСУ, что обеспечило успешное продвижение наших подразделений", - сообщили в Минобороны РФ.