ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Украинские войска в Новоэкономическом в ДНР несколько дней не знали, что российские военнослужащие находятся в населенном пункте. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр" Иван Роговенко.

"Когда заскочили, на нас воздействия никакого не было. У нас было там уже две группы, а они еще об этом не знали несколько дней. Зашли тайно, скрытно", - сказал штурмовик.

После этого, как уточнил штурмовик, в населенный пункт начали закатываться основные силы.