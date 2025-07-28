Населенный пункт освободили 24 июля

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Российская авиация в ходе боев за Новоэкономическое в ДНР активно уничтожала расчеты беспилотной авиации противника, рассказал ТАСС штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр" Иван Роговенко.

"Наша авиация помогала. И это не какие-то FPV-шки с ВОГами (выстрел осколочный гранатометный - прим. ТАСС), там ракеты посерьезнее. Слышим - выходы, затем видим прилеты. Раз, и меньше FPV-шек стало. Так пару дней и гораздо меньше FPV-шек", - сказал штурмовик.

24 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новоэкономическое в ДНР.