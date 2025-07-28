Противник активно использовал тяжелые беспилотники не только ночью, но и днем, рассказал командир взвода БПЛА 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА в ходе боев за Новоэкономическое в ДНР дистанционно подрывали летящие над российскими позициями тяжелые беспилотники типа "Баба-яга", рассказал ТАСС командир взвода БПЛА 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр" Михаил Маликов.

"По агродронам работали типа "Баба-яга", Р-19, Р-18. Сбивали FPV-дронами с дистанционным подрывом. Инженеры делали дистанционный подрыв, подлетаем к дрону, нажимаем кнопку, происходит детонация, и гексакоптер падает", - сказал командир.

Он подчеркнул, что ВСУ активно использовали тяжелые беспилотники не только ночью, но и днем. Они стали основным ударным оружием украинских сил на этом участке фронта.

С начала года только один расчет ВС РФ сбил свыше 120 гексакоптеров ВСУ.

24 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новоэкономическое в ДНР.