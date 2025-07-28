По словам помощника гранатометчика штурмового подразделения, поляки в разговорах между собой рассказывали, "откуда заходят"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Наемники из Польши в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимали участие в боях за населенный пункт Новоэкономическое в ДНР. Об этом сообщил помощник гранатометчика штурмового подразделения Асылбек Шуенбеков в видео, предоставленном Минобороны России.

"[На подходе к населенному пункту] поляков видел, на своем языке кричали. [Мы] подошли, на расстоянии слышно, как они разговаривают между собой. Например, говорят, откуда заходят", - сказал Шуенбеков.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.