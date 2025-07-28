Боевую задачу выполнил расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии, добавили в Минобороны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили опорный пункт противника на красноармейском направлении, сорвав ротацию его подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, после артиллерийского залпа российские штурмовые подразделения смогли продвинуться и закрепиться на более выгодных позициях.

"В настоящее время воины-артиллеристы гвардейского танкового соединения группировки активно поддерживают наступательные действия штурмовых подразделений на стратегически важных направлениях вблизи города Красноармейска Донецкой Народной Республики", - добавили в министерстве.