Также артиллеристы поразили огневые точки противника в районе села Гуляйполе на запорожском направлении, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск ВС РФ уничтожили автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, боеприпасами и продовольствием на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Александроград операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" выявили и уничтожили автомобильную технику противника, используемую для перевозки личного состава, а также для подвоза боекомплекта и продовольствия на огневые позиции ВСУ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, артиллеристы группировки уничтожили огневые точки противника в районе села Гуляйполе на запорожском направлении.