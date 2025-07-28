Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки войск "Днепр"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта управления БПЛА ВСУ. Координаты его расположения были оперативно переданы расчету орудия "Гиацинт-Б". Военнослужащие, получив команду, в считанные минуты навели орудие. Одним пристрелочным, затем двумя предельно точными выстрелами "разобрали" пункт управления БПЛА с последующей детонацией боекомплекта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, после завершения боевой работы артиллеристы произвели маскировку орудия и оперативно покинули огневую позицию.