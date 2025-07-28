Боец Гость: для захода в Зеленый Гай бойцы РФ применили военную хитрость

Для маскировки штурмовики были одеты в антидроновые пончо, добавил старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска для захода в село Зеленый Гай в ДНР обошли ВСУ с флангов, рассказал ТАСС старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гость.

"Это был эффект неожиданности - заходили по полям, с флангов, что было, в принципе, грамотно придумано. Потому что противник ожидает нас со стороны леса", - сказал разведчик.

Он добавил, что для маскировки штурмовики РФ были одеты в антидроновые пончо. Вел российских бойцов оператор БПЛА, который координировал каждый шаг военнослужащих.

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26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР.