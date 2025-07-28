Минобороны РФ: ВСУ окопались в Зеленом Гае во время его обороны

Противник "заблаговременно подготовил хорошо укрепленные опорные пункты, минные заграждения, огневые точки", рассказали в ведомстве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украинские боевики окопались в населенном пункте Зеленый Гай в ДНР во время наступления Восточной группировки войск ВС РФ и заблаговременно подготовили минные заграждения. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В результате активных и решительных действий военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике (об освобождении поселка МО РФ объявило 26 июля - прим. ТАСС). Противник окопался и заблаговременно подготовил хорошо укрепленные опорные пункты, минные заграждения, огневые точки. Но нашим мотострелкам активную огневую поддержку оказали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе боя ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить. Российскими бойцами была проведена зачистка зданий и сооружений, развернуты российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.

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"Зеленый Гай являлся крупным опорным пунктом украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью", - добавили в Минобороны.