В числе брошенной техники - танки Leopard и БМП Bradley, добавил старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Украинские войска в селе Зеленый Гай в ДНР оставили тысячи единиц вооружения и военной техники, рассказал ТАСС старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гость.

"Трофейное вооружение, техника - то есть ее тысячи, если считать в единицах. Конкретно в "населеннике", возле "населенника", за "населенником" немножко, то есть в лесополках. Они же как бы готовились тоже, копали позиции, завозили туда вооружение, пушки, автоматы, БК, гранаты - все подряд. Это сейчас все лежит: либо сгорело, либо уничтожено, либо просто осталось [лежать] пока, до лучших времен, пока саперы не придут и не взорвут это все", - рассказал разведчик.

Он уточнил, что в числе брошенной техники - танки Leopard, БМП Bradley и другие образцы военной техники.

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26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР.