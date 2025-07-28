Во время прохождения курса молодого бойца из его отряда в 25 человек сбежали 8, рассказал Василий Чернец

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Попавший в плен украинский солдат Василий Чернец рассказал, что полиция увезла его в военкомат из-за того, что он развел около своего дома костер, в котором сжигал мусор. Видео допроса предоставлено Минобороны РФ.

"Я костер жег возле дома, делал уборку, и полицейские наехали, и меня забрали штрафы писать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК вместо того, чтобы в РОВД вывезти", - сказал Чернец.

Он добавил, что во время прохождения курса молодого бойца из его отряда в 25 человек сбежали 8.

После обучения солдат перевели под Сумы на оборону одного из сел. Ночью Чернец пошел попить, но, по его собственным словам, заблудился и попал в плен к российским военным.