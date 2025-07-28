В Минобороны сообщили, что удары нанесли оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.