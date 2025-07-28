Российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотники

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по военному аэродрому и складу боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов", - сообщили там.