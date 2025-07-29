Боец Камаз: в Малиевке уничтожено до сотни солдат ВСУ

По словам военнослужащего, все пытавшиеся сбежать украинские военные, погибли

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска в селе Малиевка в Днепропетровской области уничтожили до сотни украинских военнослужащих, рассказал ТАСС штурмовик 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки "Восток" с позывным Камаз.

"Все, кто пытались бежать, все погибли. Это до сотни человек", - сказал штурмовик.

Он уточнил, что ВСУ начали пытаться массово бежать с позиций в момент, когда ВС РФ зашли в Малиевку.

"От нас не ушел никто. Все, кто пытались сбежать, все погибли. Это до сотни человек", - сказал штурмовик.

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиевка Днепропетровской области.