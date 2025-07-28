Следователи Следственного комитета расследуют факт гибели врача и ранения его семьи при украинской атаке в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент США Дональд Трамп, угрожая РФ и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. В случае Трампа это будет войной с собственной страной, заявил в X зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Трамп допустил возможность сделки с Россией по Украине, пригрозив вторичными санкциями и пошлинами в случае, если конфликт не удастся урегулировать в ближайшее время.

Основные события 29 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.