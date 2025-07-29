Над регионами России за ночь сбили 74 украинских БПЛА

Из них 43 аппарата уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 74 украинских беспилотника над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА - над территорией Брянской области, 22 БПЛА - над территорией Ростовской области, 6 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, 2 БПЛА - над территорией Смоленской области и 1 БПЛА - над территорией Ленинградской области", - сообщили в российском военном ведомстве.