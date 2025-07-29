По словам Руслана Дьячишина, он попал туда по мобилизации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Украинский военнопленный из батальона "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) Руслан Дьячишин рассказал, что большинство военных в батальоне являются наемниками. Об этом он сообщил в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам Дьячишина, туда он попал по мобилизации - участковый пришел к нему домой, надел наручники и увез в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Военнопленный отметил, что до прибытия в расположение батальона даже не знал, в какое подразделение его распределили.

"Я не знал куда меня везут, мне не сказали ничего. Я потом понял, что это батальон "Айдар", когда меня привезли в Днепропетровск. Позже понял, что люди все здесь наемные, за деньги воюют", - сказал Дьячишин.

Ранее военнопленный рассказал, что командование "Айдара" угрожало своим подчиненным смертью за оставление позиций. По словам Дьячишина, он две недели лежал с ранением и просил его эвакуировать, но командование приказывало позиции не покидать. На просьбу дать дрон, который бы их вывел, им ответили, что "позицию они не оставят, живыми не выйдут, они их убьют".