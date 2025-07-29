Артиллеристы-десантники поразили опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Артиллеристы ВДВ поразили украинский опорный пункт в лесопосадке на окраине Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ.

"По данным объективного контроля, расчет 152-мм орудия Д-20 поразил и уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в укрытии на окраине населенного пункта Часов Яр, оборудованный в лесном массиве неподалеку от города", - сказано в сообщении.

Украинские военные вели огонь с опорного пункта, не давая продвинуться российским штурмовым группам вперед. В перерывах военнослужащие ВСУ укрывались в блиндаже. Его координаты были переданы на пункт управления артиллерией и двумя выстрелами он был уничтожен вместе с личным составом, что позволило зайти на опорный пункт ВСУ штурмовым группам ивановских десантников, произвести зачистку и продвинуться вперед.