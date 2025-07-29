Танкисты группировки "Центр" поразили скопление ВСУ в районе Красноармейска

Стрельба велась с закрытой огневой позиции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил места сосредоточения личного состава ВСУ в районе Красноармейска, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы разведывательных беспилотников, выявив большое скопление личного состава формирований ВСУ в одном из полуразрушенных зданий поселка, передали координаты цели танкистам. Танкисты оперативно выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию, навели орудие на цель и огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили выявленные вражеские цели с дистанции более 8 км", - сказано в сообщении.

Стрельба велась с закрытой огневой позиции. Корректировку стрельбы и контроль поражения цели осуществляли операторы дронов.