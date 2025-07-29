ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Бои за село Малиевка в Днепропетровской области продлились 4-5 дней. Об этом рассказал ТАСС командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки "Восток" с позывным Лебедь.

"4-5 дней примерно", - сказал командир, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что прежде чем начать штурм, российские войска при помощи кадров объективного контроля изучали ландшафт и особенность населенного пункта, изучали маршруты противника, изучали подступы. Кроме того, ВС РФ использовали маскировку в виде противодронных пончо. "Они там хорошо окопались, было много долговременных огневых точек", - добавил военнослужащий.

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиевка Днепропетровской области.