По словам командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины, размещенного в Константиновке, подкрепления не поступало уже более восьми месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Украинские военные истощены крайней нехваткой личного состава на линии фронта и признаются в усталости от боевых действий. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По словам командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенного в Константиновке, подкрепления не поступало уже более восьми месяцев, а снабжение позиций на передовой осуществляется преимущественно с помощью беспилотников, которые очень уязвимы для российских БПЛА. "У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война для них закончилась, остаются только старые бойцы, они устали и хотят, чтобы их заменили, но никто этого не делает", - приводит его слова телекомпания.

Собеседник CNN также пожаловался на отсутствие коммуникации между военными, властями Украины и населением страны и на усталость подразделений от ведения продолжительных боев. "Многие вещи не сообщаются и замалчиваются. Мы не сообщаем о многом нашему государству, а государство не говорит народу", - сказал он. "Чтобы понять ситуацию, нужно в ней оказаться. Когда мы говорим, что ситуация сложная, никто нас не понимает, - нужно оказаться на нашем месте. Мы устали. Все устали от этой войны, и, думаю, другие страны устали нам помогать", - добавил украинский военный.