Ганчев: ВС РФ контролируют подступы к Купянску

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области также отметил, что российские военные препятствуют логистике ВСУ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска практически полностью контролируют подступы к Купянску Харьковской области, не давая Вооруженным силам Украины проводить ротацию и подвозить боеприпасы в город. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все уже подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооруженных формирований Украины на купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов", - сказал Ганчев.