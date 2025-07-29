ВС РФ захватили оружие производства США в Малиевке

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Штурмовики 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Восток" при освобождении Малиевки в Днепропетровской области взяли в качестве трофеев американское вооружение, в частности, минометы, гранатометы и автоматы, сообщили в Минобороны РФ.

"В основном встречалось натовское оружие. Захватили достаточное количество трофеев. Это и гранатометы MK-19, и М16 (автоматический гранатомет и штурмовая винтовка производства США - прим. ТАСС), и минометы польские, и американские. Основная масса вооружения это все-таки натовское", - процитировало ведомство слова командира роты с позывным Беркут.

26 июля сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.