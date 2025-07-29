Операторы БПЛА группировки "Восток" также обнаружили украинские пункты управления беспилотниками в населенном пункте Александроград

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили украинский пункт временной дислокации в районе села Искра в ДНР управляемым снарядом "Краснополь", сообщили в Минобороны РФ.

"Оператор БПЛА "Орлан-30" выявил в районе населенного пункта Искра пункты временной дислокации украинских формирований, а также места хранения боеприпасов. Определив точные координаты артиллерийские расчеты нанесли удар высокоточными управляемыми снарядами "Краснополь". В результате огневого воздействия все цели были уничтожены", - сказано в сообщении.

Операторы беспилотников группировки "Восток" обнаружили украинские пункты управления беспилотниками в населенном пункте Александроград в ДНР. В результате попаданий пункты управления, антенное оборудование и личный состав ВСУ были уничтожены.

Также в Минобороны рассказали об экипаже вертолета Ми-28НМ, действовавшем в зоне ответственности "Востока". Вертолет нанес удар ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ.