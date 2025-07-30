Расчет беспилотника "Орлан-10" навел огонь РСЗО "Град" на цели ВСУ

В Минобороны подчеркнули, что работая на высотах в несколько тыс. м, беспилотники эффективно преодолевают системы радиоэлектронной борьбы противника

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" группировки войск "Центр" навел реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" по целям ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета БпЛА "Орлан-10" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" успешно выполнили задачи по разведке целей противника и наведению огня реактивных систем залпового огня "Град" на красноармейском направлении", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что беспилотные комплексы "Орлан-10" обеспечивают круглосуточную беспрерывную работу, выявляя скопления живой силы, техники и замаскированные огневые точки ВСУ даже в сложных погодных условиях.

В министерстве подчеркнули, что работая на высотах в несколько тыс. м, беспилотники эффективно преодолевают системы радиоэлектронной борьбы противника. Особую роль наши расчеты продемонстрировали в ходе контрбатарейной борьбы, обеспечивая уничтожение артиллерийских орудий ВСУ.