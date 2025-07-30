Среди этих иностранцев много людей с психическими отклонениями, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Наемники из Британии, Канады и США замечены на херсонском и запорожском направлениях. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Фиксируем наемников из различных стран: Латинская Америка (Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа), Польша, Великобритания, Канада и, конечно же, США. При этом наемники слабо организованы, из-за языкового барьера слабо осведомлены о предстоящей задаче", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди наемников очень много людей с психическими отклонениями.

"Стоит отметить, что в плен они практически не попадаются. Во-первых, это связано с тем, что все-таки киевский режим их бережет, чтобы потом не отчитываться перед "союзниками". Во-вторых, из-за их личной трусливости и отсутствия какой-либо мотивации, кроме денежной. Особенно это присуще латиноамериканцам. [Их на херсонском и запорожском направлениях] достаточно много, исчисляются десятками, если не сотнями", - отметил он.