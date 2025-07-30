Российские подразделения наступают под Волчанском на фронте шириной порядка 20 км, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ взяли под контроль основные подъездные пути к Часову Яру, заявил ТАСС первый зампред комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Российские штурмовики "идут катком" по ВСУ у Димитрова, рассказал ТАСС боец 1-й Славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Роман Ялушкевич.

Основные события 30 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.