Цель была выявлена оператором беспилотника в ходе воздушной разведки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил замаскированный украинский танк в районе села Новониколаевка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Днепропетровской области в районе населенного пункта Новониколаевка расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожен замаскированный в лесополосе танк противника", - сказали в министерстве.

Там отметили, что цель была выявлена оператором беспилотника в ходе воздушной разведки.