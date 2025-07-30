Экипаж нанес удар по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, отметили в Минобороны

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Экипаж истребителя Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Южной группировки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в ведомстве.