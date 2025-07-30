Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что без света оставались более 2,5 тыс. жителей

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Электроподстанция получила повреждения в Каховском округе Херсонской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"[В Каховском округе] получила повреждения электроподстанция. Более 2,5 тыс. жителей остались без света, два соцобъекта перевели на аварийные источники питания. К вечеру электроснабжение полностью восстановили", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что за последние сутки из-за украинских обстрелов зафиксированы разрушения и пожары в пяти округах региона.

"В Каховке враг ударил по улице Карла Маркса в районе магазина "Ромашка". Загорелась сухая трава, огонь подбирался к жилым домам. Пожар оперативно ликвидирован. <...> В Новой Каховке обстреляна территория городской больницы. Без жертв и пострадавших. В Днепрянах снаряды повредили частный жилой дом: выбиты окна, двери, повреждены стены и кровля. Пожары вспыхнули в Каховском, Голопристанском и Новокаховском городских округах. Горели лес, сухая трава, легковой автомобиль и хозпостройка. Все очаги потушены", - подчеркнул губернатор.

ВСУ также обстреляли Алешки, Абрикосовку, Васильевку, Григорьевку, Малую Лепетиху и Старую Маячку.