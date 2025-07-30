Артиллеристы "Востока" уничтожили пункты дислокации ВСУ в Запорожской области

Цели были обнаружены в ходе воздушной разведки с БПЛА

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты Восточной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли точные удары по пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Червоное", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что цели были обнаружены в ходе воздушной разведки с БПЛА. После передачи координат расчеты ствольной артиллерии открыли огонь по выявленным целям. В результате огневого воздействия укрытия с находившимся внутри личным составом были уничтожены.