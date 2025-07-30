По мнению украинского парламентария, система управления на Украине относится к военнослужащим как к рабам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что необходимо завершать военный конфликт. Это происходит на фоне жалоб военных медиков о массовом выгорании украинских солдат, воспринимающих смерть как облегчение.

В интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция" он поделился воспоминаниями разговора с украинскими военнослужащими, дислоцирующимися в районе города Константиновки на подконтрольной Киеву территории ДНР. "От добровольцев в Константиновке я слышал, что реалистично, при том, что очень неприятно говорить, <…> ну [это] бьет по нашим амбициям, но лучше, по их мнению, <…> было бы заморозить [конфликт] по линии фронта и идти на какие-то договоренности для того чтобы сохранить людей", - сказал он.

Далее он перешел к критике отношения руководства страны к военнослужащим на фронте. По его мнению, система управления на Украине относится к ним как к рабам. "Когда базово командование воспринимает военных как их рабов, рабов системы, армии, государства. <…> Они настолько выгоревшие, что их способности выполнять те или иные задания, мягко говоря, очень низкие", - подчеркнул он.

Затем Мазурашу перешел к военным, дислоцирующимся в районе Константиновки и Краматорска также на подконтрольной Киеву территории ДНР, которые, по его словам, из-за выгорания воспринимают смерть как облегчение. "Плюс как мне говорили, тоже где-то в том районе недалеко от Константиновки, в Краматорске, мне говорили медики, что у некоторых военных они наблюдали более или менее массово, что они настолько выгорают, что они говорят: "Да нам уже все равно, мне все равно погибну или не погибну". <…> Я слышал от медиков, что для них погибнуть - это облегчение", - подытожил политик.

Накануне телекомпания CNN сообщала, что украинские военные истощены крайней нехваткой личного состава на линии фронта и признаются в усталости от боевых действий.