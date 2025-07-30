Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги

БЕЛГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Мужчина обратился в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями после обстрела Шебекина и Шебекинского городского округа Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги. В настоящее время врачи районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он сообщил, что в Шебекине в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях, а в районе автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка работающий в поле трактор подорвался на суббоеприпасе. "Село Новая Таволжанка дважды подверглось обстрелам. В результате первого обстрела в одном частном доме выбиты окна. <...> В результате второго обстрела загорелся нежилой дом", - добавил глава Белгородской области.

По информации главы региона, в Белгородском районе дрон атаковал автомобиль. В Валуйском округе в поселке Уразово в результате атак трех дронов повреждены два частных дома, в хуторе Леоновка поврежден соцобъект, а в Двулучном в результате атаки беспилотника пробита крыша частного дома. В хуторе Бабка в результате атаки дрона повреждена кровля дома. <...> В селе Борки FPV-дрон сдетонировал возле частного дома - в доме выбиты окна и поврежден рядом стоящий легковой автомобиль, еще один дрон атаковал социальный объект - в здании выбиты окна", - проинформировал Гладков.

Он отметил, что в Краснояружском районе на окраине поселка Отрадовский атаке FPV-дрона подвергся грузовой автомобиль, принадлежащий сельхозпредприятию, а в районе Красной Яруги дрон ударил по легковому автомобилю.