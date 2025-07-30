На Запорожье под обстрел попала территория рядом с общежитием

Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила, что здание осталось без остекления

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при обстреле Васильевки в Запорожской области, при котором ранены двое детей, вели огонь по территории рядом с общежитием. Об этом ТАСС сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"Находится площадка, где пострадали дети, рядом с общежитием, в котором проживали люди. Чудо, что обошлось без жертв. В результате все задние осталось без остекления. Сейчас оказываем необходимую помощь жителям, организовываем размещение", - сказала Романиченко.

Она уточнила, что в результате атаки повреждения также получили объекты гражданской инфраструктуры.