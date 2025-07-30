30 июля, 17:37,
обновлено 30 июля, 18:13
Военная операция на Украине

На Запорожье под обстрел попала территория рядом с общежитием

Последствия обстрела Васильевки Запорожской области
© Пресс-служба Васильевского муниципального округа Запорожской области/ ТАСС
Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила, что здание осталось без остекления

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при обстреле Васильевки в Запорожской области, при котором ранены двое детей, вели огонь по территории рядом с общежитием. Об этом ТАСС сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

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"Находится площадка, где пострадали дети, рядом с общежитием, в котором проживали люди. Чудо, что обошлось без жертв. В результате все задние осталось без остекления. Сейчас оказываем необходимую помощь жителям, организовываем размещение", - сказала Романиченко.

Она уточнила, что в результате атаки повреждения также получили объекты гражданской инфраструктуры. 

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