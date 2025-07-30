Группировка "Запад" уничтожила заглубленный командный пункт ВСУ в ЛНР

Российские бойцы атаковали цель дронами-камикадзе, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии группировки войск "Запад" с помощью ударных беспилотников взорвали заглубленный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сопроводив группы противника, спускавшиеся в заглубленный командный пункт, и уточнив их местоположение, командованием мотострелковой дивизии было принято решение на огневое поражение разведанного объекта дронами-камикадзе. Выполнив взлет, операторы ударных FPV-дронов проследовали в район назначенной цели и нанесли последовательные прямые удары, виртуозно отправив дроны внутрь командного пункта боевиков ВСУ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что средствами объективного контроля было зафиксировано возгорание опорного пункта.