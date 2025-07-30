Срок контракта составит два года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащих, подписавших контракт на новое направление "программы 18-24" на Украине, могут перевести в штурмовые подразделения. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее правительство Украины расширило программу военных контрактов для людей 18-24 лет для службы операторами БПЛА. Срок контракта составит два года. Для всех заключивших предусмотрена выплата в 1 млн гривен (около 1,9 млн руб.).

"Оператора БПЛА могут перевести в пехотное - штурмовое - подразделение, как это нередко происходит в ВСУ. Получается, что киевский режим намерен попытаться привлечь новое пушечное мясо, которое обязано будет проходить службу в течение двух лет. Шансов выжить за это время у них практически нет", - подчеркнули в силовых структурах.