Российские военные также нанесли удар по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам дислокации ВСУ и транспортной инфраструктуре в 156 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.