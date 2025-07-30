Церемония награждения завершилась выступлением фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Награждение военнослужащих 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка Центральной группировки прошло в день образования полка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В день образования 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка группировки войск "Центр" состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих государственными наградами. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, военнослужащие были награждены медалями "За мужество", "За отвагу" и "За храбрость" II степени", - говорится в сообщении.

Один из военнослужащих, водитель Игорь Лебедев, получивший медаль "За отвагу", рассказал в предоставленном видео о боевом эпизоде: он доставлял припасы бойцам на передовой, и на обратном пути в его машину залетел дрон. Сам водитель получил ранение, но убегая от машины помог товарищу, перебинтовав его.

А заместитель командира взвода штурмовой роты Руслан Бесимбаев был удостоен сразу трех наград, одна из которых - орден Мужества. "Был в шоке - неожиданно, [сразу] три медали", - прокомментировал он.

Праздничное мероприятие завершилось выступлением фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Артисты исполнили программу из известных патриотических песен, а особый восторг зрителей, отметили в военном ведомстве, вызвало виртуозное исполнение музыкальных произведений на балалайке, скрипке и кахоне.