Также противник потерял передатчик системы спутниковой связи, склад с боеприпасами и три единицы колесной техники

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пункты управления беспилотниками, склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили операторы ударных БПЛА Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного батальона гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра. <…> Последовательными ударами операторы FPV-дронов уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом, склад с боеприпасами и три единицы колесной техники украинских подразделений", - подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что операторы беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения, и при обнаружении противника уничтожают цели. Так, добавили в ведомстве, в зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются боеприпасы как с фугасными, так и кумулятивными зарядами.