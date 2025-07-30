Также противник потерял 46 пунктов управления беспилотной авиацией

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. 22 тяжелых квадрокоптера R18, 22 беспилотника самолетного типа и 46 пунктов управления беспилотной авиацией уничтожили военнослужащие Западной группировки за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 22 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 22 тяжелых квадрокоптера R18 противника. Также уничтожены 46 пунктов управления беспилотной авиацией, 5 станций радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов", - сказал он.

Отмечается также, что за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 12 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.