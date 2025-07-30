Как рассказал штурмовик первой славянской бригады в составе группировки войск "Центр", все это время он находился в украинском тылу

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Российский боец под Димитровым (украинское название - Мирноград) трое суток ползал в украинском тылу, координируя удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС участник операции, штурмовик первой славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Роман Ялушкевич.

"Когда мы прятались с товарищем, по нам прилетели комики (FPV-дроны - прим. ТАСС). Я спрятал раненого товарища в кусты, а сам вызвал огонь на себя, отвлекал внимание, чтобы его могли оттащить. Так я ушел на задачу вглубь позиций противника где-то на 4 км. Вот три дня я лазил по этой лесополке, время от времени сообщал, к примеру, что м 200 от меня выкатывается БМП, координировал нашу артиллерию, говорил парням, что в лесополке находится минометный расчет, который не дает нам продвинуться", - рассказал штурмовик.

По словам бойца, из-за помех рацию приходилось глушить, на связь штурмовик выходил лишь периодически.

Военнослужащий отметил, что все это время он не использовал обезболивающее, которое хранил для выхода из тыла противника. "У меня было, наверное, штук 8-9 тройников, но я не колол вот эти три дня, потому что понимал, что надо будет выходить. Привыкну. Потом на выход, где нужны силы, а они уже не так сильно будут действовать", - уточнил боец.

Обезболивающим он воспользовался только перед тем, как выходить в обратном направлении. Именно это, как уточнил боец, и позволило ему раненому преодолеть несколько километров, укрываясь от ударов украинских дронов и артиллерии.

22 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" села Новоторецкое в ДНР.